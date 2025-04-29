Росіяни наближаються до Дніпропетровщини: оновлена карта DeepState
- Російські війська просунулися на Покровському та Новопавлівському напрямках, наближаючись до Дніпропетровщини.
- Окупанти пройшли вперед в Успенівці, біля Котлярівки та Роздольного.
Окупанти продовжують активні наступальні дії на більшості напрямків фронту. Зокрема, ворогові вдається просуватися на Донеччині.
Росіяни прагнуть якомога швидше вийти до кордонів Дніпропетровської області. Їм залишилося подолати щонайбільше 5 кілометрів, передає 24 Канал.
Дивіться також Росіяни мали низку успіхів, зокрема на Сумщині: огляд фронту від ISW
Де Росія мала успіх
За даними DeepState, противник нещодавно просунувся на захід на Покровському та Новопавлівському напрямках. Загарбники пройшли вперед в Успенівці, біля Котлярівки та Роздольного – усі три населені пункти, розташовані на Донеччині неподалік від кордону із сусідньою Дніпропетровською областю.
Де розташовна Успенівка: дивіться на карті
Де розташована Котлярівка: дивіться на карті
Де розташоване Роздольне: дивіться на карті
До слова, Росія намагається створити буферну зону на Сумщині, проводячи штурмові дії в декількох населених пунктах.