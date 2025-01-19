Наступ на Велику Новосілку: британська розвідка розповіла про плани Росії
- Російські війська здійснюють наступ на Велику Новосілку, намагаючись блокувати місто, але ЗСУ тримають оборону, знищуючи бронетехніку та особовий склад ворога.
- Велика Новосілка є важливим стратегічним пунктом на півдні Донбасу, де українські військові відновили контроль над частинами території, а Росія продовжує штурми, намагаючись скористатися складними погодними умовами.
Російські війська посилили штурм міста Велика Новосілка на Донеччині, намагаючись блокувати його. Попри активне використання бронетехніки, ЗСУ тримають оборону, знищуючи техніку та особовий склад ворога.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення, яке оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії. У звіті йдеться, що окупанти намагаються просунутися на північ і захопити прилеглі села Нескучне та Времівку.
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Бої за Велику Новосілку
За даними звіту, Велика Новосілка залишається важливим вузлом на лінії фронту з самого початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році спроби росіян взяти місто зазнали невдачі, а влітку 2023 року ЗСУ відтіснили противника на південь.
За словами оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", Росія продовжує штурм населеного пункту. Противник намагається скористатися складними погодними умовами та активно застосовує бронетехніку.
На Новопавлівському напрямку ворог здійснює наступальні дії з метою блокування Великої Новосілки. Водночас українські воїни знищили два танки та п’ять бронемашин противника. Попри значні втрати, окупанти продовжують штурми на околицях міста.
Стратегічне значення Великої Новосілки
Велика Новосілка є останнім значним форпостом Сил оборони України на півдні Донбасу. Українські військові відновили контроль над деякими територіями поблизу населеного пункту влітку 2023 року, однак Росія розпочала штурми у відповідь восени 2024 року.
Нагадаємо, британська розвідка також повідомила про попереднє просування Росії на цьому напрямку, зокрема захоплення Вугледара в жовтні 2024 року та Курахового у січні 2025 року. Ситуація в районі Великої Новосілки залишається напруженою.