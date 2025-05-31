Ворог проводить активні наступальні дії на Запоріжжі, – Сирський назвав найгарячіші напрямки

Сили оборони стримують натиск російської армії на ключових напрямках фронту, завдаючи ворогу значних втрат. Проводяться активні дії задля покращення тактичного положення українських захисників.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського.

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Де росіяни проводять активні наступальні дії

За словами головнокомандувача, Сили оборони продовжують стримувати окупаційні війська та завдавати їм відчутних втрат.

Основні зусилля ворог зосередив на Покровському, Торецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з Росією районах Сумської області. Значно активізувався на Запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії,

– зазначив Сирський.

Наразі вживаються заходи всі необхідні заходи задля підвищення стійкості оборони українських військових. Зокрема відбувається посилання резервами загрозливих напрямків та ступеня вогневого ураження противника.

"Проводимо, зокрема, і активні дії задля покращення тактичного положення, у тому числі і на території країни-агресора", – додав головнокомандувач.

До слова, Сирський також розповів, що за травень російські війська втратили понад 34 тисячі бійців особового складу. Крім того, за допомогою DeepStrike було уражено 58 військових цілей на території Росії.