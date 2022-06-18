Росіяни навіть не сподівались на таке, – у МВС розповіли про успішну операцію ЗСУ на Херсонщині

Окупанти не можуть швидко досягти успіху. Вони не думають, як обійти меншого суперника, а хочуть просто навалитися всією ордою.

Про це для 24 каналу розповів радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів. Він зазначив, що українські військові не дають збити себе з ніг.

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"У росіян немає інших планів, тому роблять все, що можуть, і йдуть тисніть ордою, але не досягають успіху. Очевидно, що на порядку денному в них буде оперативна пауза. Питання, чи вона настане в липні чи в серпні. Думаю, що до вересня вона в них точно буде. Єдине – що, можливо, ми їм цього не дозволимо, бо контратакуватимемо", – розповів радник.

Загарбники не оцінюють адекватно небезпеку

За словами Андрусіва, виснаження в окупантів колосальне, оскільки гігантських розмірів угрупування, яке стоїть в районі Попасної впродовж двох тижнів, не може пройти 2 кілометри до траси Бахмут – Лисичанськ. Цього не дають зробити загарбникам українські військові.

"Недооцінка суперника – це класична помилка в спорті. Але вона трапляється і тут, коли вже почався бій, вони не знають, що з цим робити", – сказав Андрусів.

Успішна операція на Херсонщині

Як зазначив радник, складність боротьби на Херсонщині тільки в тому, що бракує озброєння, але там військові провели настільки вдалу операцію, що її треба викладати військових ВУЗах.

Наші захисники настільки розумно вчинили, що цього росіяни навіть не сподівалась. Вони захопили плацдарм, який ніхто не вважав цінним. Він між Снігурівською і Давидовим Бродом і дає нам можливість рухатись в трьох напрямках і ніхто не знає, в якому ми це робитимемо,

– зазначив Андрусів.

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Він пояснив, що захисники можуть спробувати піти на Херсон і відрізати його, або ж рухатись на Нову Каховку відрізати ще більшу групу або піти взагалі в бік Криму. Складність для росіян в тому, що вони мають готуватися фактично на всіх трьох напрямах. Це означає втричі більше зосередження військ.

"Треба розуміти, що вони стягнули свої бойові частини на Донбас, а потім виставили м'ясні батальйони хоч із технікою, але невмотивовані воювати, з низькою бойовою готовністю. Для них ситуація дуже небезпечна, але навала просто тисне масою. У росіян гігантські запаси озброєння, хай воно і не ефективне, але його якість вирішується питання в кількості", – додав Андрусів.

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