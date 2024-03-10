У Маріуполі пожежі: Андрющенко сказав, що намагаються приховати росіяни

В окупованому Маріуполі традиційно відбуваються весняні пожежі. Окупанти навмисно підпалюють пройму річки в Кальміуському районі міста, задля цього вигадують просто смішні причини.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти намагаються перестрахуватися у разі непоправних наслідків. До слова, росіяни влаштували цирк у Маріуполі напередодні псевдовиборів.

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Що хоче приховати ворог

Радник мера Маріуполя розповів, що за час окупації міста росіяни палять щовихідних в одному і тому самому місці. Пожежники працюють на інших ділянках, тому не можуть загасити полум'я, але не просто так. Окупанти роблять різні вкиди "чому там горить", а насправді ж вони побудували там будинок.

Будівлю звели у забороненому місці, де розташована пройма річки Кальміус. Коли окупанти її поставили як інші "бетонні курники", вона тріснула через плавуна. Будинок почали ремонтувати. Місцеві підняли шум, чому ж у новобудову понад рік нікого не заселяють. Ворог підірвався та взявся селити завезених мігрантів.

Побачивши, що будинок потроху почав руйнуватися, окупанти почали затягувати та не вводити його в експлуатацію, щоб не платити забудовникам. Вони намагаються перестрахуватися, адже якщо будівля повністю впаде, то буцім через пожежі, а не тому, що побудована у забороненому місці.

Тому вони палять з надією, що він просто згорить вщент. Якби будинок є, стояв. Жити не можна? Не можна. Але побудований? Побудований. А те, що воно тріснуло, то ж не через те, що в проймі побудували, а через те, що була пожежа. Тому вони палять. Епіцентр завжди той самий. Пожежу на початку ще можна локалізувати, але немає пожежників. Вони приїжджають вже ближче до вечора,

– зазначив Петро Андрющенко.

Окупанти вигадували різні версії, чому там постійно відбуваються пожежі:

підпалює спротив;

треба спалити сухостій, щоб люди пасли кіз;

підвищилася температура повітря, тому очерет самостійно загорівся.

На хвилиночку, це початок березня, +10 ще немає. А у них вже пожежа, тому що температура повітря стрімко стрибнула. У росіян завжди дві причини: або гроші, або "тупорукість". Тут дві причини зійшлися в одну, тому воно буде палати, поки цей клятий будинок вони не спалять в той чи інший спосіб,

– констатував Андрющенко.

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