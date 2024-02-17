Російські окупанти намагаються завадити українським бійцям повністю вийти з Авдіївки, – ISW

Наші захисники відходять з Авдіївки задля збереження особового складу і укріплюються на інших рубежах. Водночас окупанти перешкоджають повному виведенню Сил оборони з населеного пункту.

Окупанти всіляко намагаються запобігти повному виведенню ЗСУ з Авдіївки. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

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Загарбники перешкоджають українським воїнам

Як зазначає ISW, українські війська перекидають підкріплення на нові підготовлені оборонні позиції південніше Авдіївки. Це необхідно для стабілізації ситуації й подальшого ослаблення російських військ. Зокрема, такі дії дозволять підрозділам відновитися.

Водночас Інститут вивчення війни наводить слова українського військового оглядача Костянтина Машовця, який повідомив, що російські війська "сповнені рішучості" не допустити організованого виходу українських сил з Авдіївки.

Як мовиться у звіті, через це українським Силам оборони, можливо, доведеться проводити контратаки в районі, де російські війська намагаються замкнути оточення, аби здійснити впорядкований вихід з Авдіївки.

Такі спроби окупантів ускладнити або запобігти виведенню українських військ можуть стати дедалі більш виснажливими.

Повідомляється, що подальші дії росіян в Авдіївці, спрямовані на ускладнення відходу українських військ, та ймовірні контратаки Сил оборони призведуть до ще більших втрат серед окупантів.

Зокрема, ISW зазначає, що російські війська, ймовірно, намагатимуться просунутися на захід від Авдіївки до підготовлених позицій, на які відходять українські війська, однак зазнають значних втрат, якщо вирішать атакувати ці позиції через відкриті поля.

Ворогу буде складно атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки