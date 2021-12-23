Росіяни не дізнаються список загиблих у війні з Україною: США загнали Путіна в глухий кут

Коли зелені чоловічки без бою зайняли Крим, а Володимир Путін на цьому куражі зловив зірку й вирішив, а чому захопити собі ще щось. Пішов допомагати знедоленим, принаймні йому так було зручно думати, Донеччині та Луганщині.

Проте щось пішло не так. Ми не лише були готові до такого розвитку подій, а й нормально так накидали ворогу.

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Що засекретив Путін

Пригадати один лише Донецький аеропорт і кіборгів, про яких у світі ширилися легенди. Втративши там певну частину своїх посіпак, ну, тих яких "там нет", Путін видав один дуже непомітний наказ, непомітний, бо засекречений.

Втрати особового складу Міноборони "у мирний час під час проведення спеціальних операцій" стали військовою таємницею. Президент Володимир Путін доповнив свій указ, який раніше поширювався лише на воєнний час,

– пишуть російські ЗМІ.

Виникло логічне запитання – для чого засекречувати імена тих, кого там немає. А для того, щоб нікому і в голову не прийшло їх шукати.

Стіна безіменних загиблих

Ось це "нікому" особливо стосувалося депутата Псковської обласної думи Льва Шлосберга, який вирішив перевірити інформацію про загиблих на Донеччині та Луганщині десантників з 76 дивізії ВДВ. Але всі спроби були марними. Бо ні Шлосберг, ані інші автори запитів не отримали жодних офіційних даних.

Потім, у цю стіну безіменних загиблих, вперся вже лобом Сергій Кривенко – член ради з прав людини при президенті Росії, який навіть надсилав запити навіть до Міноборони, щоби з'ясувати, хто з російських контрактників брав участь у війні й не повернувся.

Яму викопати таки треба

Напередодні на Росії видали новий документ – держстандарт із термінового поховання у братських могилах загиблих під час військових конфліктів. Особливо мені подобається п'ятий пункт.

Основні заходи щодо цивільної оборони, які здійснюються з метою вирішення завдання, пов'язаного із терміновим похованням трупів людей у військовий та мирний час,

– мовиться у документі.

Тут можна було б, звісно, уявити, що мова йде про часи коронавірусу, але оскільки на Росії є власна вакцина, а пандемії триває вже 2 роки й може навіть наступного вже завершиться – то навряд саме цей мирний час мав на увазі Путін.

Таким чином він готує "російського Івана", який зараз візьме палку зі стіни (яка, як відомо, і раз на рік стріляє) і піде захищати руський мир до кордонів НАТО, ховати потім там, де ніхто навіть не шукатиме. У це віриться більше.

До речі Готуються до ізоляції, – Шлосберг про російську платіжну систему "Мир"

Хоча все одно якось трохи дивно виходить. Коли Жириновський з трибуни парламенту кричить, про те, що російський солдат йтиме з гордо піднятою головою по "пылающей украинськой земле", а Путін у цей час видає документ, де тих солдат потім складати. Чи казки казками, а яму викопати на всяк випадок треба.

Якими будуть поховання

Вибір земельної ділянки для розміщення місця поховання має забезпечувати невизначено тривалий термін існування місця поховання. Розмір земельної ділянки не може перевищувати 40 га, а відстань між трунами по горизонталі має бути не менше 0.5 метра та заповнюватися шаром землі з укладанням поверху хмизу або хвойних гілок, – повідомили у російському міністерстві надзвичайних ситуацій.

Це правильно, бо якщо Україна застосує міфічну хімічну зброю, типу "Новачок", про яку ви весь день напередодні розповідали. Або ж надзвукові ракети, які існують поки лише у хворій уяві, то треба ж розуміти, куди тих всіх "защітніків родіни" пакувати.

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Поховання померлих від інфекції невідомої етіології, а також від особливо небезпечних інфекцій, відбувається в оцинкованих, герметично запаяних трунах безпосередньо з патологоанатомічного відділення. Поховання померлих, мають високий радіоактивний фон, допускається на спеціально відведеній ділянці місця поховання, – додають у міністерстві надзвичайних ситуацій Росії.

Путін підстрахувався з усіх сторін

Їм би антиутопії чи фентезі писати, а не офіційні документи. Бо ми, звісно, разом з рештою цивілізованого світу пальчиком у скроні покрутимо, а "російський Іван", який ось вже кілька днів по телевізору дивиться, скаже: "Які підступні ті укри! вони ж світ можуть знищити з таким арсеналом. Зупинити – негайно. Путін памагі братскому народу, спаси от внешнего управления".

До речі, підстрахувався Путін, щоб з усіх сторін. Бо, з одного боку, розповів про міфічну американську зброю, яку Україна разом з військовими розмістила на своїх кордонах.

"В Авдіївці та Приазовському Донецької області перебуває понад 120 співробітників американських приватних військових компаній. Вони там нібито "обладнують вогневі об'єкти в житлових будинках і на соціально значущих об'єктах, здійснюють підготовку українських сил до проведення спеціальних операцій та активних бойових дій", – заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу.

З іншого показав і розказав про договори про взаємну безпеку, які мають підписати Росія і НАТО, і Росія і США. Ну, як про безпеку, би сказала про небезпеку.

"Про запобігання ядерній війні, оскільки ми вже у критичної межі, якщо чесно, – сказав пропагандист Дмитро Соловйов.

Насправді це черговий ультиматум з боку Росії. Проте вони ж не можуть сказати прямо, що ми не хочемо щоби США і НАТО захищали Україну, коли вирішимо знову на неї напасти. США на той шантаж не ведуться, а ще кажуть, якщо треба, то ми й українським партизанам і зброю дамо.

Які рішення є у Росії

Навчання з кібербезпеки проведемо, щоби там не надумали інфраструктуру Україні зламати й вас, до речі, не лише від SWIFT відключимо і запровадимо мораторій на роботу з російським держборгом, а й без смартфонів і компонентів до літаків та автомобілів залишимо. Це боляче вдарить як по російській економіці, так і по пересічних росіянах і може збільшити безробіття у федерації.

От це "російському Івану" точно не сподобається. Ще протестувати надумає, от "избитка свободного времени".

Таким чином США продовжує пильно стежити за ситуацією на кордонах і заганяти Росію в глухий кут. З якого виходи:

мирне життя зі своїми сусідами;

братські могили.

Хоч для нас з вами цей вибір очевидний, та для Путіна, здається, ні. Тому розслаблятись, як то кажуть, ще зарано.