Росіяни не готові до контрнаступу ЗСУ, – військовий експерт про підрив мостів на Харківщині

На Харківщині окупантам довелося підірвати 3 мости, щоб ускладнити контрнаступ Збройних Сил України. Такий крок свідчить про їхню неготовність вступати у протистояння з українськими військовими на цьому напрямку.

Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми Окупанти на Харківщині підірвали три мости через контрнаступ ЗСУ

Очевидно, що ЗСУ під час боїв діють більш вдало й просто знищують позиції окупантів.

Це говорить про те, що вони (росіяни – 24 канал) не можуть відбивати контрнаступ, який здійснюють наші Збройні Сили,

– розповів військовий експерт.

Чому росіяни бояться просування ЗСУ

Росіяни 7 травня підірвали на Харківщині мости у районі населених пунктів Циркуни та Руські Тишки. За допомогою такого нехитрого маневру загарбники вирішили виграти трохи часу. У протилежному випадку їх неминуче очікував би розгром від ЗСУ.

За словами Мусієнка, окупанти дуже бояться, що українським військовим вдасться їх відтіснити. Відповідно їхніх солдатів потрібно буде кимось заміняти, а отже – перекидати з інших напрямків.

Найближче – з Ізюмського напрямку. Відповідно перекинути звідти – це зняти тиск з напрямку Ізюм – Слов'янськ – Барвінкове, який є гарячим. Вони або не хочуть цього допустити, або намагаються максимально це відтермінувати. Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень

Якщо українські військові продовжать так діяти, то вони відкинуть позиції окупантів. У росіян наразі немає ефективного підкріплення для заміни, тому доведеться забирати військових з інших напрямків. А це означатиме ще більше гальмування просування територією України.

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За даними Генштабу ЗСУ, на Ізюмському напрямку росіяни проводять повітряну розвідку. Вони використовують безпілотні літальні апарати для того, щоб дізнатися, де зараз розташовані позиції українських військових.

На Харківщині росіяни 7 травня вкотре обстріляли місто Богодухів. Як повідомили у прокуратурі, на місці російського нападу загорілися вантажівки та нежитлові будівлі.

Вночі 7 травня російські окупанти завдали чергового удару по Харківській області. Внаслідок потрапляння ворожого снаряду спалахнув музей Григорія Сковороди.

З тимчасово окупованого Вовчанська Чугуївського району 4 травня виїхали 15 приватних авто. Однак окупанти їх цинічно обстріляли. Через це живцем згоріли 4 людини.

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