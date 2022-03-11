Росіяни не готові йти у військкомати, – МВС

Росіяни вже називають нас "третьою армією Європи". А вкиди Шойгу начебто про 16 тисяч добровольців із Сирії – це абсолютна брехня.

Насправді, це можуть бути російські найманці. Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у ефірі загальнонаціонального марафону, інформує 24 канал.

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Крім цього, він розповів загалом про настрої серед і так вже розгублених решти росіян.

З того, що ми бачимо, у військкомати вони (росіяни – 24 канал) не готові іти,

– сказав він.

І додав, що вже є інформація про те, що країна-агресор вже навіть починає шукати людей по всій Росії, які готові будуть йти на війну. Найманців шукають навіть через "вагнерівців".

На думку Денисенка, їм треба зібрати велику кількість "гарматного м'яса", навіть без воєнного досвіду. Інших резервістів Росія поки боїться закликати.

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