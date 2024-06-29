Масово відмовляються виконувати завдання: у ЗСУ розкрили дії ворога на Харківському напрямку

На Харківському напрямку є ворожі підрозділи, які відмовляються від виконання завдань. Вочевидь смерті їхніх командирів вибили окупантів з колії.

Про це в етері Espreso.TV розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин. За його словами, фіксуються чисельні випадки відмови ворожого особового складу.

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Окупанти не хочуть виконувати завдання

Як пояснив Волошин, через загибель серед російських командирів є ворожі підрозділи, які відмовляються виконувати бойові завдання. Серед таких, як з'ясувалося, опинився й штурмовий загін 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії окупаційної армії.

Є інформація, що спостерігаються чисельні випадки відмови ворожого особового складу. Зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії армії Росії виконувати поставлені завдання відмовляються внаслідок того, що вони втратили в командному складі кілька осіб,

– пояснив він.

Зазначимо, що за минулу добу на Харківському напрямку зараз відбулося 6 атак окупантів в районі Вовчанська. У Генштабі зазначили, що 2 з них відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях наразі продовжуються, але ситуація контрольована.

Крім того, відомо, що минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів і три одиниці спецтехніки.

Також пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобілі. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.