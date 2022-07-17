російські окупанти дещо зарано почали радіти захопленню Луганщини. Вони досі не можуть взяти область під свій контроль.

Героїчна оборона Луганської області триває. Ворог попри велику перевагу в озброєнні та людському ресурсі досі не може виконати свого головного завдання – взяття траси Лисичанськ – Бахмут під свій контроль.

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Як триває боротьба за Луганську область

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що нашим героїчним ЗСУ вдається робити неможливе та не давати російським загарбникам повністю окупувати Луганську область.

шойгу відзвітувався карлику про те, що вони давно контролюють Луганську область, але це не так. Так, більшість області в окупації, але два населені пункти вони пройти не можуть, втрачаючи у спробах штурму техніку та особовий склад,

– розповів Гайдай.

Оскільки наші майстерні ЗСУ завдали влучних ударів по ворожих складах з боєприпасами, росіяни почали кидати на штурми ДРГ, але їм вкрай рідко вдається повертатися із завдання. Усі спроби окупантів знайти слабкі місця в обороні наших героїв провалюються.

Також ведеться активна робота в тилу ворога, тому з колаборантами трапляються "нещасні випадки", а наші герої отримують актуальну інформацію про переміщення ворога.

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