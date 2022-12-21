Росіяни з червня штурмують Бахмут: чому це "кістка в горлі" для вагнерівців

Бахмут залишається найпекельнішою точкою фронту. За весь тиждень російські військові та вагнерівці лише трохи просунулися на східну околицю міста.

Окупанти розлючені, що їм не вдається повністю захопити місто. Чому у росіян нічого не виходить, розповіли у розвідці Британії.

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Для захоплення Бахмута потрібна відмінна підготовка, а її в окупантів немає

Ще з червня російські війська намагаються захопити Бахмут. В районі міста вже понад пів року точаться інтенсивні воєнні дії.

При цьому, варто зауважити, що передові бої переважно проходять на відкритій місцевості довкола східних підступів до міста. Захоплення Бахмута виявилося для окупантів практично непосильним завданням, на що вони не сподівалися.

Упродовж минулого тижня російські військові, а також війська ПВК "Вагнера" укріпилися в східних промислових районах міста. У британській розвідці зазначають, що окупантам вдалося незначно просунутися за цей період.

Вуличні бої тривають. Захоплення міста потребує високого рівня підготовки армії, а також відмінного керівництва. Такі характеристики навряд чи стосуються вагнерівців та мобілізованих росіян.

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