росіяни намагаються безуспішно "дотиснути" Луганщину, – Гайдай

російське командування браво відзвітувало про повну окупацію Луганщини. Щоправда, як завжди у випадку з "перемогами" окупантів, є один нюанс.

Російська армія досі не може повністю захопити Луганську область. У ворога виникли проблеми із логістикою, а просування без артилерії захлинається.

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Ситуація на Луганщині

Як розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіянам не вдається прорвати лінію оборони на невеликому відрізку. ЗСУ вдається відбивати усі атаки ворога. Заявлена росіянами "оперативна пауза" спровокована ударами наших героїв по складах в тилу ворога.

Також є інформація, що росіяни кидають великі резерви на те, що дотиснути Луганщину й просуватися у сторону Бахмута та Слов'янська, але наразі дотиснути область їм не вдається,

– розповів Гайдай.

У Білогорівці росіяни не змінюють свою тактику. Спочатку вони кілька годин б'ють своєю артилерією, а потім відправляють на штурм до роти солдатів, як правило новобранців, яких їм не шкода. Коли ж штурм провалюється, вони знову починають артилерійські обстріли.

Що стосується мирного населення, то ситуація вкрай важка. Окрім шалених обстрілів росіян їх очікує гуманітарна катастрофа, адже ворог знищив усю інфраструктуру, а піклуватися про допомогу цивільному населенню не збирався.

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