Росіяни не встигли перекинути з Майського ракетні комплекси для бомбардування України

Російські окупанти планували перекидати з Майського ракетні комплекси у південні регіони України. Мовиться про території, які є тимчасово окупованими.

Відповідну інформацію повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі телемарафону "Єдині новини". Також Рефат Чубаров пояснив, що окупанти після вибухів в Криму панікують та тікають з острова.

Читайте також "Бавовна" біля Джанкоя: окупанти заявили про детонацію боєприпасів, відбувається евакуація

З Майського росіяни не встигли вивезти ракетні комплекси

Рефат Чубаров пояснив, що у районі Джанкоя було два вибухи: один біля Майського. Зокрема, за його даними:

біля села Майське була закинута ферма. Тепер з'ясувалось, що на цьому місці російські окупанти створили великий, потужний склад боєприпасів як хаб;

оскільки Джанкой є залізничним вузлом, то військова техніка і озброєння з росії прибувають до Джанкоя, а потім розподіляються далі.

На цьому складі боєприпасів, після того, як він годинами вибухав, там були ракетні комплекси. Вони були не для того, щоб їх якимось чином використовувати в Криму, а щоб їх перекинути далі – в Херсонську, Запорізьку області,

– пояснив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Він додав, що вже звідти окупанти мали обстрілювати інші регіони України.

"Це все почало сьогодні вибухати. Цей склад знищений повністю", – запевнив Чубаров.

Він пояснив, що другий вибух – це трансформаторна станція на залізниці. Завдяки цьому вибуху, на певні години зупинилось сполучення у росіян.

Коротко про вибухи в Криму

Вранці 16 серпня у районі Джанкоя почали лунати вибухи. Вони були непоодинокі, адже детонували боєприпаси. ЗМІ також показали перші кадри з місця події.

Коментуючи втрати ворога, Андрій Цаплієнко повідомив, що за російським кораблем у ворога після вибухів пішли: самохідні артилерійські установки, реактивна система залпового вогню "Град". Вже в районі залізничної станції "Азовська" розвантажували 17 ББМ, 10 САУ "Гвоздика", 7 САУ "Мста-С", 2 САУ "Півонія", 3 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град".

Згодом вибухи були в районі Сімферополя. У цей же день журналіст-розслідувач Христо Грозєв повідомив, що на військовому аеродромі селища Гвардійське було 12 літаків СУ-24М і 12 – СУ-25СМ. Вони входять до складу військово-морського флоту росії.

Буде цікаво – Чубаров розкрив нові подробиці про вибухи у Криму: відео