Росіяни не закінчуються, як таргани лізуть з усіх щілин, – Гайдай про важкі бої на Луганщині

На Луганщині зараз напружена ситуація. В кількох місцях тривають запеклі бої, а росіян буквально надзвичайно багато.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, російські загарбники кинули сюди надзвичайно багато особового складу. Окупанти буквально не закінчуються – лізуть, як таргани, і лізуть.

До теми Російська армія втрачає бійців сотнями, – Гайдай

Запеклі бої тривають у Сєвєродонецьку – там українські військові тримаються і завдають втрат ворогу. Дуже важкі битви поблизу Золотого та Тошківки.

Кажуть, що окупанти втомлюються. Так, ті, хто приходять, втомлюються. Але вони не закінчуються. Як таргани лізуть з усіх щілин. Але ми все одно переможемо, – наголосив Сергій Гайдай.

Він додав, що окупанти постійно обстрілюють Лисичанськ. Там, на жаль, багато загиблих. Лише вчора росіяни завдали авіаудар по одному з будинків, де ховалися місцеві мешканці.

Відбувається "тиха" евакуація

Попри дійсно тяжку ситуацію, місцева влада разом з волонтерами, поліцією, рятувальниками та військовими намагається евакуювати людей. Наразі такі заходи ніхто не анонсує: як тільки росіяни взнають місце збору, так одразу починають гатити туди з різного озброєння. Окупанти додумалися ще й стріляти по гуманітарних центрах.

Саме тому на Луганщині зараз проводять так звану "тиху" евакуацію. Людей повідомляють через певні канали про можливість виїхати – тоді є шанс, що вдасться безпечно вирватися.

Сергій Гайдай закликав усіх українців не впадати у відчай, втомлюючись від війни. Вона триває і потрібно бути зосередженими та зібраними. Україна обов’язково переможе.

Звернення Сергія Гайдая щодо ситуації на Луганщині: дивіться відео

Евакуація з "Азоту" поки що неможлива: останні новини з Луганщини:

Сергій Гайдай сьогодні повідомляв, що евакуювати людей із сєвєродонецького заводу "Азот" зараз неможливо через постійні російські обстріли та активні міські бої. За його словами, на території зараз перебуває 568 людей. Серед них – 38 дітей.

За минулу добу, 16 червня, через ворожі атаки загинули щонайменше 6 мирних мешканців Сєвєродонецька та Лисичанська. Окупанти гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню по території Сєвєродонецька, Лисичанська, Устинівки, Лоскутівки, Метьолкіного, Борівського, Миколаївки та Новоіванівки.

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