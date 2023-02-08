Росіяни нині не запускають "Шахіди": якої зброї вони бояться

Останніми тижнями росіяни не атакували Україну іранськими дронами. Експерти припускають, що окупанти просто бояться нашої зброї, адже останні атаки були невдалі. Чому ж Росія зараз не запускає "Шахіди" – читайте припущення ЗСУ у статті.

Чому росіяни не використовують дрони

Про це 24 Каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Аналітики припускають, що в росіян закінчується друга партія іранських дронів. Ігнат відповів, що точних даних немає, але помітно, що наразі окупанти їх не застосовують.

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За його словами, росіяни вже близько місяця не використовували "Шахіди" для атак:

у новорічку ніч окупанти запустили 45 дронів,

у ніч на 2 січня – 39 іранських БПлА

і вже 16 січня – було 24 безпілотники.

З цих трьох атак було збито всі 100 відсотків дронів. І більше ворог їх не застосовував на жодному з напрямків. Це говорить про те, що росіяни приберегли якусь частину або очікують наступну партію,

– заявив Ігнат.

Він додав, що є певна інформація про те, що Росія має намір збудувати завод з виробництва дронів на своїй території десь в глибині країни.

"Росіяни хочуть налагодити виробництво іранських дронів, це ще одна загроза, адже уряди цих країн не відмовляються від своїх планів подальшої співпраці", – сказав речник Повітряних сил ЗСУ.

Якої зброї проти дронів бояться окупанти

На його думку, одними з найефективніших у цьому є німецькі самохідні зенітні установки Gepard.

Gepard має потужний радар та автоматизовану систему, який виявляє цілі та ефективно їх знищує. Але тут питання в іншому – Gepard має дальність ураження цілі всього кілька кілометрів, а "Шахіди" можуть мати різні маршрути, тож покрити всю територію від атаки важко,

– пояснив Ігнат.

Він зазначив, що прикрити об'єкти критичної інфраструктури тими ж установками Gepard та французькі САУ Caesar. Вони ефективно працюють проти цих БПлА.

"Основа проти дронів – це зенітно-ракетні комплекти, зокрема і БУКи, С-300. Також “Шахіди” збивають мобільні вогневі групи, хоча це важко, бо запскають дрони зазвичай вночі", – додав Ігнат.

Речник повітряних сил ЗСУ відзначив, що для збиття дронів застосовують усі ефективні засоби, навіть винищувальна авіація, якщо є така можливість. "Але нам треба сучасніші винищувачі, які 100-відсотково збиватимуть БПлА", – сказав він.

Зазначимо, що навіть природа продовжує допомагати Україні у захисті від російських окупантів. Так, 6 лютого, у Чорному морі суттєво посилився шторм, через це Росія була змушена відвести майже все своє корабельне угруповання з Чорного моря. Також через таку погоду ворог навряд чи може застосувати дрони-камікадзе.