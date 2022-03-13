Росіяни не змогли форсувати Змієві вали: 2000 років тому їх звели проти навали Орди

Російські окупанти вкотре зазнають невдачі на українських землях. Цього разу – під Білгородкою.

Про це повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України.

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Вони додають, що сьогодні під Білгородкою орки вперше дізнались про історію Русі на власному досвіді.

Орковська техніка не змогла форсувати Змієви вали. Давньоруські оборонні системи проти Орди – 2000 років гарантії!

– пишуть Збройні Сили.

Люди в коментарях підтримали гумор ЗСУ:

"Навіть предки не пускають";

"Ото було велике будівництво, а не зараз";

"Спиняли орду до того, як це стало мейнстрімом";

"Треба по всьому кордону від них валами відгородитися".

Що таке Змієві вали

Змієві вали – народна назва одного з видів дерево-земляних оборонних (белігеративних) споруд у вигляді довгих валів. Поширені на території Середньої Наддніпрянщини.

Раніше бій під селищем Білогородка, що на Київщині, завершився ще однією поразкою противника. Наші захисники із загону тероборони "Азов" ліквідували вісьмох окупантів, а також розгромили техніку ворога.