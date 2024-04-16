Чергова фетиш-дата росіян однозначно буде зірвана

Зовсім не дивно, що російське командування видало наказ про взяття Часового Яру до 9 травня. Російські окупанти мають вкрай маніакальний фетиш на дати: Новий рік, день народження Путіна, 1 травня, 9 травня, навіть День Конституції України та День Незалежності для них вкрай тригерні, на які вони завжди планують якусь підлість.

Росіяни не захоплять Часів Яр до 9 травня

Не забуваємо 2 травня як "особливу пропозицію" для Одеси. Нещодавно ми могли бачити на 10 квітня – День визволення Одеси від нацистів – багаторазовий удар балістичними ракетами по місту та області.

До теми "Великий" наступ росіян у травні – червні залежатиме від одного міста

Вони хворі, вони маніяки, вони прив'язуються до дат. Але Часів Яр їм до 9 травня не захопити

Місто являє собою укріпрайон, і хоча він менший за Бахмут та Авдіївку, але це висота, причому зі складним для наступу противника ландшафтом. Місто, порівняно з Бахмутом та Авдіївкою, має свої плюси та свої мінуси.

Плюси це висоти, хороші для артилерії, але яка від них користь, коли є дефіцит БК? Це є фактор. А якщо дефіциту БК немає? Це кратна перевага. Плюс є Сіверський Донець – канал, що є природною перепоною, яка відіграє роль навіть деякої розмежувальної лінії.

До мінусів можна зарахувати… Без уточнень, але головне те, що розгорнути повноцінний наступ на місто без контролю Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки окупанти не зможуть. Тобто для початку їм необхідно буде розв'язати питання щодо цих населених пунктів. Нагадаю, що встановити контроль над Іванівським росіяни намагаються з минулого року, а повернути контроль над Кліщіївкою та Андріївкою – аналогічно.

Крім того, відчайдушні спроби командування 11-ї ОДШБр в Іванівському призводять до того, що це формування сточується. У якийсь момент воно може втратити боєздатність і його змушені будуть виводити з-під Часового Яру.

Нагадаю, що резервну 11 ОДШБр 1 грудня 2023 року вивели зі складу 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу, і разом з 56 та 83 ОДШБр (які так само були резервні) додали до складу формування ВДВ для централізації управління десантурою.

Цю бригаду дуже активно використовують у напрямку Івановського, щоб продемонструвати військово-політичному керівництву, що нова концепція застосування військ – коли вони вистрибують з транспорту на ходу з криком "Гойда!" – правильна і має право не тільки на життя, а й подальшу реалізацію, з урахуванням усіх супутніх бюджетних інвестицій, як окремого корита.

Важливо Зараз з армії є лише 3 шляхи, або чому Україні потрібна система мобілізації

У певному сенсі Іванівське для командування ВДВ – це шанс довести кров'ю та м'ясом 11 ОДШБр із далекого Улан-Уде, що вони "можуть". Тому не здивуюся, якщо командування готове заради цього села покласти всю бригаду, але досягти поставленої мети.

Як окупанти хочуть захопити місто

Загалом щодо присутності формувань російських окупантів у районі Часового Яру критичних змін не спостерігається, а саме:

у районі Богданівки залучені 299 та 331 парашутно-десантні полки 98 повітрянодесантної дивізії. Їхня мета – вихід на Калинівку та перерізання траси 0506. Вони відповідають за створення тиску на Часів Яр з півночі;

залучені 299 та 331 парашутно-десантні полки 98 повітрянодесантної дивізії. Їхня мета – вихід на Калинівку та перерізання траси 0506. Вони відповідають за створення тиску на Часів Яр з півночі; біля Іванівського оперують 11 ОДШБр та 217 ПДП 98 ПДД, а також 102 мотострілецький полк 150 МСД 8 загальновійськової армії. Завдання – охоплення Часового Яру по 0504 з півдня та вихід на Ступочки. Не виключено, що їм вдасться досягти поставленої мети щодо Іванівського, але бонусом росіяни отримають повне знищення 11 ОДШБр. Можливо, мети й не вдасться досягти, але 11 ОДШБр все одно вже ніколи не буде такою, як раніше;

оперують 11 ОДШБр та 217 ПДП 98 ПДД, а також 102 мотострілецький полк 150 МСД 8 загальновійськової армії. Завдання – охоплення Часового Яру по 0504 з півдня та вихід на Ступочки. Не виключено, що їм вдасться досягти поставленої мети щодо Іванівського, але бонусом росіяни отримають повне знищення 11 ОДШБр. Можливо, мети й не вдасться досягти, але 11 ОДШБр все одно вже ніколи не буде такою, як раніше; Кліщіївка та Андріївка під ударом в основному підрозділів 3-го армійського корпусу, зокрема 1008 та 1194 МСП ТрВ 6 МСД. Контроль цих сіл для окупантів обумовлений необхідністю створення буфера безпеки для південного флангу при русі від Івановського на Ступочки;

під ударом в основному підрозділів 3-го армійського корпусу, зокрема 1008 та 1194 МСП ТрВ 6 МСД. Контроль цих сіл для окупантів обумовлений необхідністю створення буфера безпеки для південного флангу при русі від Івановського на Ступочки; крім залучених у цьому районі підрозділів 2-го і 3-го армійських корпусів, а також регулярної десантури, біля Часового Яру оперує "Добровольчий штурмовий корпус" (ДШК).

Очевидно, що до 9 травня росіяни не зможуть не те що захопити Часів Яр, а й навіть створити для чергового епічного наступу всі необхідні умови. Тобто чергова фетиш-дата буде однозначно зірвана, насамперед завдяки титанічним зусиллям наших воїнів, які в умовах затримок поставок від міжнародних партнерів потребують вашої допомоги.