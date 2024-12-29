Роблять хитрий маневр: як росіяни намагаються створити ілюзію підготовки наступу на Запоріжжі

Окупанти розтрощили чергову цивільну автівку посеред Нікопольського проспекту в Маріуполі, перекидуючи військову техніку. Також загарбники для її перевезення почали застосовувати ціивільні тягачі.

Керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що в Маріуполі стає нормальним явищем, коли росіяни трощать своїми вантажівками цивільні автомобілі. Також росіяни почали перекидати ресурси через місто.

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Росіяни змінили пріоритети

"Ця аварія сталася неподалік від головного в'їзду до металургійного комбінату імені Ілліча. Автівка рухалась на завод для навантаження і подальшого руху", – зауважив він.

Росіяни останній тиждень перевозили вантажі з території Росії або з узбережжя Азовського моря у бік Бердянська по трасі Маріуполь – Бердянськ. Вантажівки доїжджали до колишнього селища Осипенка, а далі рухались на північ – в район Токмака, де зникали. Потім частину сил, що були перекинуті, ми спостерігали на Времівському виступі, де точаться бої

Росіяни змінили пріоритети. Нікуди не подівся Курахівський напрямок, однак в умовах певної обмеженості ресурсів, перекидання і насичення йде безпосередньо у Запорізьку область,

– відзначив керівник "Центру вивчення окупації".

Окрім того, за його словами, росіяни дуже хочуть підтримувати міфологію, що незабаром вони почнуть наступати на Запорізькому напрямку.

Вони роблять хитрий маневр: певні підрозділи перекидаються по маршруту Маріуполь – Бердянськ – Токмак. Окупанти знають, що за Токмаком важко фіксувати їхнє переміщення,

– пояснив він.

Однак, як зауважив Андрющенко, звідти вони підіймаються у бік Пологів та Кінських Роздорів. І потім підрозділи опиняються в районі Времівського виступу та Курахового.

Це не такий вже й великий крюк, але це створює певну ілюзію, що вони буцімто накопичують ресурси на Запорізькому напрямку. Насправді це не відбувається, але в такий спосіб росіяни намагаються тримати українські Збройні Сили на місці, не даючи перекидати резерви для посилення в гарячих точках – поблизу Курахового та на Времівському виступі,

– підкреслив Петро Андрющенко.

Також останні тижні дуже активно працюють українські БпЛА. Відбувся дуже вдалий удар по логістиці, коли на залізниці було знищено 40 цистерн з пальним.

Зверніть увагу! Сили оборони України 14 грудня вдарили по залізниці на окупованій території, ліквідувавши російський потяг з 40 цистернами пального. Внаслідок атаки було перерізано логістичний залізничний шлях росіян з Криму до Запоріжжя.

Це перше ураження на ходу, за словами керівника "Центру вивчення окупації", тому росіяни зробили висновки і прикриваються цивільним транспортом. І мова не про те, що у росіян не вистачає військових тягачів чи вантажівок для перевезень.

В такий спосіб вони намагаються розпорошитись в потоці, ускладнити ідентифікацію та корегування ураження, коли вони рухаються автошляхами,

– сказав він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі панує тотальне безробіття серед місцевих жителів. Водночас росіянам, які туди приїжджають, платять високі зарплати – приблизно на місяць 150 тисяч рублів (орієнтовно 60 тисяч гривень). А маріупольці взагалі не мають роботи та напрямку в бізнесі, який приносив такий дохід.