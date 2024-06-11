Феєрично облажалися: росіяни "захопили" село, яке не існує уже 37 років

Вороже міноборони 11 червня заявило про захоплення двох українських сіл у Луганській та Харківській областях. У ЗСУ спростували це.

Те, що росіяни брешуть, – не новина. Але неофіційні дані "воєнкорів" і блогерів також викликають сумніви. Наприклад, у Defense Express не вірять ані в навчально-тренувальний політ Су-34 у Північній Осетії, ані в перебазування літака.

Дивіться також Є 2 загрозливі точки: що задумали росіяни в районі Часового Яру

Чи захопили росіяни М'ясожарівку

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин пояснив: окупанти збрехали про захоплення кількох населених пунктів.

11 червня російське міноборони опублікувало зведення, де йшлося, що окупанти нібито увійшли в Артемівку Луганської області та Тимківку Харківської області. Але у своїй брехні вони не врахували один нюанс: село Тимківка Куп'янського району ліквідували ще в 1987 році.

Цікаво, що про ліквідацію села йдеться навіть у російськомовному сегменті Вікіпедії.

Дані про село Тимківка Харківської області / Скриншот 24 Каналу

Та територія, де раніше було село Тимківка, вільна від окупантів. Це за 20 кілометрів на схід від Куп'янська.

Також ворог стверджував, що захопив Артемівку на Луганщині. Та цей населений пункт у Сватівському районі перейменували у 2016 році в межах декомунізації. Нова назва – М'ясожарівка.

Це село вже було під окупацією та звільнене у жовтні 2022 року.

"Зазначимо, що наразі М'ясожарівка контрольована українськими Силами оборони!" – наголосив речник ЗСУ.

На карті DeepState видно, що ворог рветься до села, але не захопив його.

Де розташована М'ясожарівка: показуємо на карті

Усе це зайвий раз свідчить, що росіяни живуть у паралельній реальності. Якщо почитати їхні зведення, то вони знищують українську техніку просто пачками, і щодня дедалі ближчі до перемоги. Та вони захоплюють Україну вже три роки, хоч планували за три дні. І, попри це, стверджують, що їхня армія найсильніша і "нашим нема рівних". Вочевидь, із психіатрією в Росії геть погано.

Кадиров недозахопив Рижівку

9 червня чеченський диктатор заявив, що полк "Ахмат" нібито захопив селище Рижівка Сумської області. Загарбники навіть почепили там свій прапор, який Сили оборони знищили наступного ранку.

Сили оборони спростували захоплення Рижівки. Окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру, заявив Зеленський.

А от аналітики DeepState підкреслили, що селище у сірій зоні ще з 2022 року. "Проблема Рижівки – географічна. Село за річкою і фактично було сателітом цілого селища Тьоткіно", – написали вони.

Рижівка розташована усього за два кілометри від Курської області й межує з російським Тьоткіно – так близько, що навіть має спільну вулицю. Туди часто заходять ДРГ.