"Бавовна" аж надто полюбила Росію. Цього разу щось сталося у Брянську. Зокрема, росіяни вже ниють про "удар безпілотником" по енергооб'єкту у Брянській області.

Істерика росіян через "бавовну" триває. Цього разу естафету перейняв Брянськ.

Зауважте На Бєлгородщині знову не все за планом: чути вибухи і видно дим

Повідомляють, що загадковий "безпілотник" начебто влучив у будівлю Трубчевської РЕМ. Традиційно "постраждалих немає". Повідомляють лише, що руйнування отримали адміністративна будівля та автомобіль.

"Бавовна" у Росії – останні новини

Росію "накрили" сильні морози та заметілі. Тому країна-терористка намагається зігрітися пожежами. Станом на 20 грудня у Чувашії стався потужний вибух. Деякі росЗМІ повідомили, що пожежу гасили понад 10 годин. Окрім того, повідомили, що є щонайменше 3 загиблих.

Не обійшлося без "бавовни" й у Бєлгородській області. Росіяни волають про те, що це – начебто якась атака. Тим часом легендарна бєлгородська "ППО" чомусь знову не спрацювало. Місцева влада розповідає, що все традиційно "під контролем". Жителям обіцяють якусь міфічну допомогу.

Також 17 грудня бавовнятко гуляло в окупованому Криму, Бєлгороді та Курську. Там чули вибухи.

Брянську область "бавовна" любить особливо. У ніч на 13 грудня там пролунала низка вибухів у Клинцях та Климовому. Повідомляють, що "бавовна" розгулялася біля казарм. Місцеві традиційно почали істерикувати через начебто якісь атаки.

Данілов прокоментував "бавовну" у Росії

Олексій Данілов прокоментував "бавовну", яка все частіше гуляє у Росії. Секретар РНБО розповів, що вона ставатиметься у Росії все частіше.

І те, що в них там відбувається на Росії, повірте, воно буде тільки збільшуватися з кожним тижнем. І ті події, які там відбуваються, я не можу сказати, що хто до цього причетний, але повірте, воно буде палати й горіти до того часу, поки не згорить вся та Москва,

– заявив секретар РНБО.

Росія, намагаючись обстріляти Україну, часто обстрілює саму себе.