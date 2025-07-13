Тестують реакцію українських сил: окупанти привезли до Маріуполя підозрілий вантаж

Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі поставили на відстій на залізничному вокзалі та в локомотивному депо нові вантажні вагони. А те, що в них привезли, розвантажили та зберігають на території колишнього рибкомбінату.

Керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що саме росіяни, імовірно, привезли у вагонах. До слова, вантаж приїхав до Маріуполя з Донецького напрямку.

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До чого готуються росіяни в порту Маріуполя?

Андрющенко наголосив, що з вагонів окупанти розвантажили, імовірно, боєкомплекти. Вони розміщені на військовій базі росіян, яка розташована на території колишнього рибцеху. Ця історична територія має назву "Гавань".

Там дуже легко контролювати доступ. З одного боку – море, це місце, де Кальміус впадає в Азовське море. А з іншого – територія комбінату "Азовсталь", де ніхто не перебуває. Логістично це дуже зручне місце,

– пояснив він.

Також там є самостійний причал, який окупанти, імовірно, планують залучити для своїх військових потреб. Це – історичне місце, адже тут був, за його словами, перший порт Маріуполя з 1700 року.

Наразі, на його думку, це не загрозлива історія, враховуючи те, що в порт заходило судно, яке теж завезло боєкомплект. Його вивозили вночі, в комендантську годину, вантажівками, щоб ніхто не побачив.

Також в акваторії порту зараз досить активно розчищають фарватер. Це означає, що готуються до прийняття високовантажних суден і, можливо, у великій кількості. Тому що навігація в Маріуполі з початку червня стоїть – було лише два судна, і одне з них точно з боєкомплектами,

– підкреслив керівник "Центру вивчення окупації" Маріуполя.

Росіяни, імовірно, після того, як українські сили завдали удари по їхній логістиці у Бердянську та Токмаку, все ж таки вирішили здійснювати основну військову логістику судами, вантажівками, залізницею, як припустив він, безпосередньо в Маріуполь.

Ці вагони є частиною тестового прогону. Не буває такого, щоб росіяни ухвалили якісь рішення з логістики і одразу поїхав великий потяг з цистернами з паливом чи потяг з боєкомплектами. Це так не працює,

– пояснив Петро Андрющенко.

Тому рух цього потягу, на його думку, може бути тестуванням щодо того, якою буде реакція українських сил.

Він додав, якщо продовжаться атаки на кшталт тої, що відбулась по залізничному вузлу поблизу річки Кальчик, то це означатиме, що Сили оборони України реагують. Тоді росіяни відмовляться від використання такого варіанту логістики, адже їм доведеться ризикувати боєкомплектами, потягами, а головне – працівниками, що обслуговують тепловози та залізницю загалом.