Росіяни обікрали школи на Сумщині: винесли комп'ютери та камери, розтрощили меблі та вікна

Окупанти не гребують не лише осідати в українських школах. Вони ще й з величезним задоволенням їх грабують.

Як повідомляють в Офісі генпрокурора, на Сумщині російські найманці обікрали школи. Також окупанти трощили меблі та вікна.

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Окупанти продовжують обкрадати дітей

Так, під час окупації населених пунктів Краснопільської об'єднаної територіальної громади, окупанти пограбували низку шкіл. Вони виносили з навчальних закладів комп'ютери, ноутбуки, а також відеокамери. Також російські найманці трощили меблі та вікна.

Слідчому відділу Сумського районного управління поліції уже доручили провести досудове розслідування. За фактом злочинних дій відкрили кримінальне провадження. Воно стосується протизаконного знищення, а також відбирання майна під приводом воєнної необхідності.

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