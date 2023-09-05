Окупанти обкладають бойові позиції саморобною вибухівкою: інститут Британії назвав мету ворога

Росіяни роблять все можливе для того, щоб наші військові не могли витіснити їх з бойових позицій. Для цього ворог облаштовує їх саморобною вибухівкою.

Відповідною інформацією поділилися у британському Королівському інституті досліджень оборони та безпеки (RUSI). Його співробітники пояснили, чому росіяни пішли на такі методи оборони.

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Що впливає на дії ворога

Дані інституту свідчать про те, що окупанти не просто так тестують нові способи захиститися від просування ЗСУ. На їхні дії впливає скорочення кількості артилерійських гармат, а також боєприпасів.

Згідно зі статистикою Генштабу ЗСУ, лиш за перші кілька днів вересня вдалося на брухт перетворити 119 артилерійських систем.

Тож, тепер російські загарбники, коли змушені покидати свої позиції, підривають їх саморобною вибухівкою.

Росіяни оцінюють це як більш оперативний і надійний метод, ніж застосування артилерійського вогню, і як загрозу найсміливішим і найбоєздатнішим штурмовим підрозділам в українських формуваннях, стримуючи атаки на вогневі позиції,

– кажуть в RUSI.

Звернімо увагу, що інтенсивні бої тривають. Навіть коли здається, що вони вщухли, то так точно не є.

Ситуація на напрямках мінлива, – Маляр

Заступниця міністра оборони зазначила, що ситуація на напрямках може бути мінливою. Вона додала, що впродовж певного часу епіцентром бойових дій може бути один напрямок, де наші захисники знищують окупантів.

Там ворогові доводиться займатися перегрупуванням, а також підтягувати власні резерви. В такі моменти кількість обстрілів може спасти.

І може здатися ілюзорно, що нібито там стало спокійніше. Але насправді це не так. Якщо говорити про Куп'янський напрямок, то ще 2 тижні тому, там просто було гаряче, епіцентр, і вороги всі сили докладали, щоб там рухатися. І вони хотіли прорвати оборону, дійти до Куп'янська. Їм не вдалося,

– підкреслила Ганна Маляр.

Спікерка підкреслила, що нашим військовим вдалося зупинити ворога. Під "зупинкою" вона мала на увазі знищення як особового складу, так і зброї та техніки.

Попри це все, інтенсивність обстрілів з боку росіян не вщухає. Щотижня налічують близько 8 тисяч обстрілів по всій східній лінії фронту. Окупанти використовують в середньому 400 тисяч снарядів.