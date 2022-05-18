Росіяни облаштовують додаткові вогневі позиції й захисні споруди біля кордону з Україною

Загарбники не лише не збираються припиняти війни проти України, а й почали боятися наступу наших героїв. Ворог проводить укріплення кордонів та підсилення своїх підрозділів.

Російські окупанти продовжують зміцнювати свої кордони. Ворог думає не лише про поповнення своїх сил в Україні, а й про захисні дії на випадок наступальних дій ЗСУ на Росію.

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Російські окупанти укріпляють кордони

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, російські окупанти продовжують здійснювати обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Ворог за допомогою артилерії здійснив напад на Янжулівку та Прогрес.

Також стало відомо, що російські окупанти обладнують додаткові вогневі позиції та захисні споруди біля українського кордону у Брянській та Курській областях. Була зафіксована спроба ворога провести повітряну розвідку за допомогою БПЛА, рашисти хотіли виявити позиції наших військ та артилерії, та також маршрути висування.

У Курській області російські окупанти поповнюють свої запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Напружена ситуація на кордоні й в напрямку Харкова: рашисти тримають у повній бойовій готовності підрозділи 32-ї дивізії протиповітряної оборони 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони військово-космічних сил.

Війна Росії проти України: коротко про останні події

Як повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, характер війни змінюється. В ЗСУ завдяки зброї західних партнерів з'явився наступальний потенціал, а окупанти не мають ресурсу для наступу та починають відмовлятися від участі в бойових діях, щоб зберегти своє життя. Рашисти починають розуміти, що тепер в їхнім завданням буде оборона, а цього вони не планували.

Російські окупанти продовжують блокувати Чорне море, зараз там перебуває 11 ворожих суден. Втім, активних дій рашисти проводити не можуть – їм заважає шторм. Також є інформація про те, що на російських ракетних кораблях є близько 30 крилатих снарядів.

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