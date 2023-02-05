Росія вдруге вдарила по університету в Харкові: правоохоронці назвали мету

В неділю 5 лютого росіяни двома ракетами С-300 вдарили по території Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова. Одна ракета пошкодила центральний корпус, друга призвела до руйнувань в інших корпусах.

Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Росіяни продовжують свою терористичну тактику, спрямовану проти мирного населення.

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Правоохоронні органи та міська влада переконані, що удар по навчальному закладу – це черговий акт залякування і терору.

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Ворог намагається вплинути на місцеве населення та залякати.

Говорять, що це черговий теракт по місту, щоб зламати бойовий дух, щоб відволікати наших військових, змусити їх хвилюватися,

– додала Черненко.

Кореспондентка наголосила, що на території університету немає жодних військових об’єктів, там перебувають лише корпуси навчального закладу, а поруч розташовані житлові будинки.

Відомо, що на місце руйнувань приходили онука та правнука архітектора Олексія Бекетова, на честь якого названо університет. Вони повідомили, що будівлі, які є спадщиною архітектора відновляться, головне, аби були живі люди.

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