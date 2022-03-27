Росіяни обстріляли авто під Ізюмом: загинули жінка, чоловік і 3-річна дитина, – жахливі фото

27 березня 2022 , 22:54
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Джерело:

Харківська прокуратура

Трагедія трапилася 27 березня на дорозі між селами Шевелівка та Гусарівка Ізюмського району. Російські вбивці розстріляли родину.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Сім'я перебувала в автомобілі HONDA CRV.

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Транспортний засіб знайшли опісля. У ньому перебували чоловік, жінка та 3-річна дитина. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.


В автомобілі перебувала родина / Фото Харківської прокуратури


Автомобіль, який розстріляли / Фото Харківської прокуратури


Залишки транспортного засобу / Фото Харківської прокуратури

Рашисти обстріляли літніх людей

На території Донецької області, у Мар'їнці, окупанти обстріляли автомобіль цивільних. У ньому перебувало подружжя пенсіонерів. Окупанти поранили чоловіка в голову, а жінка загинула на місці.

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Автор: Марія Масюк