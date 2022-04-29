Росіяни обстріляли з "Градів" селища на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині російська армія з "Градів" обстріляла два селища у Криворізькому районі. Наразі постраждалих немає, на місці продовжують працювати рятувальники.

Під ранок окупанти активізувались

Про це повідомив очільник Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко. Він повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Ніч більш-менш спокійна. Вранці окупанти знову обстріляли з "Градів" Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило господарчі будівлі,

– йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Постраждало ще одне селище

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що росіяни також поцілили в одне з сіл у Великомихайлівській територіальній громаді. Влучили у житловий сектор і господарські будівлі.

Люди цілі. Навіщо цілити в сараї – досі з головою ОВА не можемо зрозуміти,

– написав Лукашук.

Та наголосив, що на території області окупаційних військ немає.



Наслідки обстрілів окупантів по Дніпропетровщині / Фото Микола Лукашук



Росіяни цілять по сараях / Фото Микола Лукашук

Останні новини про ситуацію на Дніпропетровщині

Вчора, 28 квітня окупанти знову обстріляли ракетами закинутий завод. На території колишнього заводу давно вже нічого не було. Приміщення – давно покинуте, отож постраждалих немає.

Кілька днів тому одну з ворожих ракет росіян вдалося збити на Дніпропетровщині. На полі залишились лише уламки вбивчої сили.

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