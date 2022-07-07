Рятувальники виїхали одразу за 4 адресами: у ДСНС показали наслідки удару по Харкову

Окупанти 7 липня вчергове обстріляли житловий район Харкова. Є загиблі та поранені. Надзвичайники виїжджали одразу за 4 адресами.

росіяни завдали удару близько 17:34. Вгатили по жилому кварталу та приватному сектору у Немишлянському районі міста.

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Горіли квартири та машини

Внаслідок атаки спалахнули приватні житлові будинки, гаражі з надбудовою, легкові та вантажні автомобілі, а також домашні речі в квартирі 9-поверхівки.

Залучили 72 рятувальники та 12 одиниць техніки ДСНС. Пожежі ліквідували.

Наслідки обстрілу Харкова / Фото ДСНС

Що відомо про обстріл Харкова

росіяни 7 липня вдарили по Харкову з РСЗВ "Ураган" – осколково-фугасними снарядами. Було щонайменше 6 "прильотів".

У ДСНС стверджують, що, за попередніми даними, троє людей загинули та двоє постраждали. Однак у поліції повідомляли про 5 поранених.

Під час обстрілу у Харкові не було оголошено про повітряну тривогу. Тому очільник ОВА Олег Синєгубов закликав жителів бути максимально обережними та без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста, адже ворог б'є підступно.

Зауважимо, що окупанти стали активніше обстрілювати Харків. Вночі 6 липня російська армія запустила ракети по Харківському національному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Загинув 40-річний сторож. За тиждень від ворожих обстрілів загинули 30 мешканців Харківської області.

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