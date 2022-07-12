Внаслідок удару по Харкову спалахнули пожежі: 5 людей отримали поранення

російські окупанти продовжують обстрілювати Харків. Вони здійснили удар по Індустріальному району міста. На жаль, є постраждалі.

Приблизно о 13:30 від харків'ян прийшла інформація про чергові "прильоти". За кілька хвилин після ворожого удару пролунав сигнал повітряної тривоги.

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Внаслідок обстрілу є постраждалі

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що снаряди ворога поцілили в Індустріальний район міста. Він попросив усіх мешканців не покидати укриття до відповідного сигналу.

Звертаємося до харків’ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!

– попросив Синєгубов.

У ДСНС повідомили про те, що внаслідок ворожого обстрілу у різних місцях виникло 6 пожеж. Рятувальникам вже вдалося їх загасити.

Також є інформація про те, що 5 людей отримали поранення. Їм вже надають необхідну медичну допомогу.

Війна росії з Україною: останні події

Внаслідок обстрілу Часового Яру російськими окупантами є багато загиблих. Зараз відомо про те, що жертвами російських окупантів стали 38 мирних людей.

росіяни намагаються поповнити свої втрати найманцями. У Сніжному помітили сирійських бойовиків.

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