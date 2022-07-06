Справжнє варварство, – Зеленський про обстріл росіянами Харківського університету

Російські окупанти не припиняють обстрілів Харкова. Їхні снаряди нищать визначні споруди та цивільну інфраструктуру.

Російські окупанти продовжують покладати великі надії на свою вогневу перевагу. Ворог не розраховує на жодні військові маневри – вони просто використовують грубу силу та сподіваються на максимальні руйнування, які лиш зможуть завдати українським містам.

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Обстріл Харківського університету

Російські окупанти вкотре обстріляли Харків. Про жодні військові об'єкти не йдеться – ворог просто знищує місто. Небезпеку для нього становлять навіть будівлі університету.

Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному зверненні до українців повідомив, що руйнація ракетою педагогічного університету – головного корпусу, лекторію, музею, бібліотеки – дуже яскраво характеризує росіян.

Якщо давати визначення тому, що таке варварство, цей удар підходить найбільше. Тільки ворог цивілізованості й людяності може робити такі речі – бити ракетами по університету, по педагогічному університету,

– сказав Зеленський.

Пам'ятник Григорію Сковороді, який розташований перед університетом, накрило уламками, але він вистояв. Зеленський нагадав, що музей Сковороді на Харківщині згорів після ворожого обстрілу ще у травні.

"Втім, перефразовуючи найвідоміші слова Сковороди, хоч би як окупанти намагалися нас зловити, їм нас не спіймати. Ми обов’язково вистоїмо і все відновимо", – додав президент.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського до українців