Влучили у багатоповерхівку: росіяни обстріляли Харківщину

Пізно вечері 1 грудня окупанти обстріляли Чугуївський район. Постраждала людина у Клугіно-Башкирівці.

Інформацію про обстріл підтвердив речник обласного управління ДСНС Євген Василенко. За його словами, ракета вдарила по п'ятиповерховому будинку.

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Наслідки обстрілу

Ракета частково зруйнувала квартири на останньому поверсі будівлі. Наразі відомо про одну поранену жінку. Вона самостійно звернулась по медичну допомогу.

На місці влучання не виникло пожежі. Рятувальники оглядають зруйновані помешкання.

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