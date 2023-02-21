У людей не було шансів заховатися: деталі обстрілу Херсона росіянами

Росіяни 21 лютого вкотре підступно обстріляли Херсон. Загалом наразі відомо про загибель щонайменше 5 людей внаслідок підступної атаки ворога.

Найімовірніше, ворог випустив по місту одразу два касетні залпи з БМ-21 "Град". Про це в ефірі 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

Також цікаво Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала

У людей не було шансів заховатися

За словами співрозмовника, загалом окупанти обстріляли одразу кілька районів Херсона. Серед них Миколаївське шосе, площа Перемоги, район залізничних мостів і далі на північ – поблизу Новомиколаївського шосе.

Обстріляли житлові будинки, там також загинула жінка. Двоє загиблих на зупинці. Це дані, які зараз відомі. Є також і поранені,

– розповів Володимир Молчанов.

Він підкреслив, що поряд з цією зупинкою є підземний перехід. Його було б достатньо людям, аби заховатися від обстрілу, але якби в них був на це час.

Росіяни підступно обстріляли Херсон: дивіться відео

"Цього часу не було, аби ці 50 метрів від зупинки до переходу пробігти. Адже між крайніми запусками в залпі "Граду" минає трохи більше як 10 секунд", – пояснив херсонський активіст.

Крім того, вони й летять дуже швидко. Тож звук запуску не надто випереджає приліт самого снаряду. Тож на те, щоб кудись заховатися, є буквально декілька секунд.

Обстріл росіянами Херсона