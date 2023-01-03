Росіяни обстріляли Херсон запалювальними снарядами: моторошні кадри

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсон. Пізно ввечері 3 січня ворог атакував місто за допомогою запалювальних снарядів.

У мережі публікують кадри очевидців чергового російського злочину, повідомляє 24 Канал. Вибухи в місті пролунали близько 22:50.

Зверніть увагу Ворог атакував Запоріжжя: є приліт на об'єкт інфраструктури

Ворог обстріляв Херсон

Протягом дня 3 січня у Херсоні кілька разів пролунали вибухи – Росія продовжує обстрілювати місто після своєї поразки. Однак тепер для атак окупанти вирішили використати запалювальні снаряди.

Жахаючі кадри зафіксували мешканці міста, які побачили вогонь від снарядів у повітрі.

Росія обстріляла Херсон запалювальними снарядами: моторошні відео

Поки що наслідки російської атаки станом на 00:00 4 січня невідомі. Однак тут варто зауважити деталь. Херсон – українське місто, і всі ми в цьому переконалися, дивлячись на те, як наших воїнів зустрічали місцеві мешканці, але Росія вважає місто своїм. І от так ворог обстрілює міста, які називає "російськими".

Росіяни обстріляли Запоріжжя

Увечері 3 січня росіяни також обстріляли Запоріжжя. Вибухи пролунали близько 22:48. Тоді ж в області оголосили повітряну тривогу. Одна з ворожих повітряних цілей влучила в околиці центрального міста регіону, де розташовувались об'єкти цивільної інфраструктури.

Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок обстрілу та прильоту виникла пожежа. На місце одразу виїхали усі відповідні служби, аби ліквідувати полум'я та врятувати людей, життя яких потенційно могло бути у небезпеці.

Водночас секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зазначив, що пожежа спалахнула на одному з підприємств області. Людина, що постраждала, отримала осколкове поранення.