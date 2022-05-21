Росіяни обстріляли храм у Богородичному на Донеччині: у підвалі ховалися монахи й діти

Російська армія продовжує атакувати Донецьку область, яку хоче повністю взяти під свій контроль. Окупанти безжально б'ють по святинях регіону.

Росіяни обстріляли храм на Донеччині

Так, сьогодні росіяни завдали авіаудару по храму в селі Богородичне. У підвалі святині жили й укривалися приблизно 100 служителів церкви — монахині, монахи та діти. На щастя, постраждалих немає. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Втім, на жаль, без втрат не обійшлося – скит на честь ікони Божої Матері "всіх скорботних Радість" Святогірської лаври було зруйновано.

Поліцейські разом із військовими, прикордонниками та теробороною вмовили богослужителів виїхати у більш безпечне місце,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці евакуаційним транспортом вивезли понад 40 жінок, 20 дітей та чоловіків.

Також було врятувано життя п'ятьох людей з інвалідністю. Це мешканці села, які не в змозі були вибратися самостійно.

На Донеччині правоохоронці евакуювали монахів: дивіться відео

Яка ситуація на Донеччині: коротко

Росіяни обстрілюють Донеччину по всій лінії фронту від Мар'їнської до Лиманської громади.

Лише за добу пошкоджено 27 житлових будинків та 8 споруд цивільної інфраструктури. Троє людей загинуло, а четверо – поранені.

У Мар'їнській громаді окупанти обстріляли школу в Єлизаветівці. Під мінометний обстріл потрапила Красногорівка, внаслідок атаки більша частина міста знеструмлена.

Під обстріл знову потрапив Авдіївській коксохімічний завод та житлові квартали міста, а також Нью-Йорк та Суха Балка.

На Світлодарському напрямку росіяни пошкодили електропостачання до Новолуганського, але фахівці вже його відновили.

Ворог в Донецькій області веде активні бойові дії відразу на кількох різних напрямках. Зокрема, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.

У ніч проти 21 травня російські військові завдали авіаударів відразу по кількох містах. Йдеться про Соледар та Бахмут. Крім того, ворог намагався вийти на трасу Бахмут – Лисичанськ, але спроба не була успішною для окупантів.

Вони не лише зазнали чималих втрат, а й були відкинуті не на позицію, з якої починалася атака, а ще трохи далі.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео