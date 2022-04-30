Росіяни обстріляли кілька громад на Запоріжжі: постраждав інтернат, загинула літня жінка

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Запоріжжя. Внаслідок цього 28 квітня загинула літня жінка та зруйнувався інтернат.

Прокурори продовжують документувати воєнні злочини загарбників. За цими фактами відкрили кримінальні провадження.

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Внаслідок ворожих обстрілів загинула жінка

На Запоріжжі прокуратура відкрила кілька кримінальних проваджень через російські обстріли цивільної інфраструктури. 27 квітня окупанти гатили по житлових будинках у Пологівському районі. Внаслідок мінометного вогню постраждала 59-річна жителька Оріхова, поблизу якої розірвався снаряд. Жінка отримала травми голови. 29 квітня її нарешті вдалося доставити до медичного закладу.

28 квітня загарбники обстріляли Комишуваську та Гуляйпільську територіальні громади. Снаряди окупантів пошкодили житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зокрема спальний корпус інтернату Комишуваської громади. Внаслідок обстрілу інтернату постраждалих не було, проте у Гуляйпільській ТГ літня жінка загинула від осколкових поранень.

Коротко про обстріли на Запоріжжі

Російські окупанти 27 квітня обстріляли житлові будинки у Пологівському районі. Біля 59-річної жительки Оріхова розірвався снаряд. Однак, на щастя, вона вижила. Постраждалу доставили до лікарні з тяжкими травмами голови.

Вранці 28 квітня загарбники завдали авіаудару по Запоріжжю. Ракета X-55 пошкодила 12 будинків у приватному секторі.

Загалом постраждали 5 людей. 11-річний хлопчик та 2 жінки обійшлися легкими пораненнями. Вони потрапили до медзакладів.

Ще двоє поранених чоловіків після огляду працівниками швидкої відмовилися від госпіталізації.

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