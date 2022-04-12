Росіяни обстріляли кілька сіл у Херсонській та Дніпропетровській областях, – Вілкул

Окупаційні війська Росії протягом доби 11 квітня обстріляли одразу кілька сіл Херсонської та Дніпропетровської областей. Вони атакували мирні населені пункти "Градами".

Проте на Дніпропетровщині зараз військ ворога немає. Про це розповів голова Військово-цивільної адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вже відомі назви більшості цих сіл

За словами Вілкула зараз лінія фронту на Півдні проходить в Херсонській області. Саме звідти росіяни стріляють градами.

Дострілюють до кордону Херсонської області та Криворізького району. Сьогодні були обстріли в районі сіл Трудолюбівка, Кошове Мар'янське, Нововоронцовка та деяких інших,

– сказав політик.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок цих атак. Він додав, що ситуація у всьому Криворізькому районі зараз стабільна. Тільки там збільшився потік біженців, які їдуть на західну Україну.

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