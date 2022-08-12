Росіяни завдали 11 ракетних ударів по Краматорську

Вночі 12 серпня росіяни знову обстріляли Краматорськ. Гатили по приватному сектору.

Окупанти завдали 11 ракетних ударів по місту. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

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Він розповів, що руйнувань зазнали домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Окупанти нищать все на своєму шляху – тактика терористів,

– наголосив Гончаренко.

Скільки людей загинули на Донеччині

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що 11 серпня росіяни вбили 7 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 в Кураховому, 1 у Мар'їнці та 1 в Авдіївці. Ще 14 людей поранили.

Кількість загиблих у регіоні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 723. Ще 1845 зазнали поранення.

Жителям необхідно евакуюватись

росіяни намагаються захопити Донецьку область, тому обстріли там не вщухають. Зокрема, Краматорськ накривали вогнем напередодні, 11 серпня. Окупанти застосували зенітні ракети типу С-300.

28 липня у Донецькій області оголосили масштабну евакуацію. Через бойові дії існує ризик залишитися без їжі, ліків та тепла. 30 липня Кабмін оголосив, що евакуація місцевих жителів з Донецької області – обов'язкова.

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