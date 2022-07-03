Зруйнували готельний комплекс: відео жахливих наслідків обстрілу Краматорська

Окупанти 3 липня обстріляли Краматорськ з РСЗВ "Смерч". Одна з ракет прилетіла у готельно-житловий комплекс.

Снаряд зруйнував цей готель, повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Жертв уникнули

Готель не працював від початку повномасштабного вторгнення, тому, на щастя, обійшлось без жертв. Інформація про постраждалих теж не надходила.

Дві інші ракети пошкодили частину дороги у житловому районі. На місці працюють оперативні служби та правоохоронці.

Росіяни прийшли на нашу землю нищити все навколо – житло, бізнес, людей. За кожен свій злочин вони будуть покарані,

– наголосили в ОВА.

Також оприлюднили відео з масштабами руйнувань:

Другий обстріл за 2 дні

Сьогодні повітряну тривогу у Краматорську оголосили з 11:08, близько 11:35 був відбій. Після цього в мережі з'явились повідомлення про гучні вибухи, а згодом – підтвердження про обстріл.

Напередодні, 2 липня, росіяни так само обстріляли Краматорськ зі "Смерчу". Випустили 2 снаряди, які не розірвались. На щастя, жертв та постраждалих теж не було. Однак обстріли спричинили руйнування.

Зауважимо, у Генштабі ЗСУ 1 липня повідомляли, що на Краматорському напрямку окупанти активізувались.

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