Росіяни з "Градів" вдарили по житловому сектору в Лимані

29 листопада 2022 , 14:16
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Джерело:

Кирило Тимошенко

Російські окупанти вдарили по житлових будинках в місті Лиман, що на Донеччині. На жаль, є жертви та поранені.

Трагічну інформацію повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його даними, щонайменше одна людина загинула. 

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Які наслідки атаки по Лиману

Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Град" по житловому сектору,
– заявив Тимошенко.  

За його даними, є поранені та загинули люди. Зокрема, попередньо відомо, що:

  •  1 людина – загинула;
  • ще 3 – поранені.

"Їм (пораненим – 24 канал) надається необхідна медична допомога", – заявив заступник Андрія Єрмака.

Атаки росіян на Донеччині

  • Російські окупанти 26 листопада атакували місто Часів Яр, що у Донецькій області. На жаль, попередньо відомо, що двох мирних мешканців вороги поранили, а одна людина загинула. 
  • Завдали шкоди росіяни і у Національному природному парку "Святі Гори", що на Донеччині. Там загинули два співробітники, деякі – поранені. Немає інформації про 10 людей. 
  • Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули щонайменше 1 223 місцевих жителів. А ще 2 638 – поранені.

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Автор: Діана Квасневська