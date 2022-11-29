Росіяни з "Градів" вдарили по житловому сектору в Лимані
29 листопада 2022 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:Кирило Тимошенко
Російські окупанти вдарили по житлових будинках в місті Лиман, що на Донеччині. На жаль, є жертви та поранені.
Трагічну інформацію повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його даними, щонайменше одна людина загинула.
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Які наслідки атаки по Лиману
Лиман, Донецька область. Окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню "Град" по житловому сектору,
– заявив Тимошенко.
За його даними, є поранені та загинули люди. Зокрема, попередньо відомо, що:
- 1 людина – загинула;
- ще 3 – поранені.
"Їм (пораненим – 24 канал) надається необхідна медична допомога", – заявив заступник Андрія Єрмака.
Атаки росіян на Донеччині
- Російські окупанти 26 листопада атакували місто Часів Яр, що у Донецькій області. На жаль, попередньо відомо, що двох мирних мешканців вороги поранили, а одна людина загинула.
- Завдали шкоди росіяни і у Національному природному парку "Святі Гори", що на Донеччині. Там загинули два співробітники, деякі – поранені. Немає інформації про 10 людей.
- Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що з початку повномасштабного вторгнення на Донеччині загинули щонайменше 1 223 місцевих жителів. А ще 2 638 – поранені.
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