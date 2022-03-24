Росіяни обстріляли Лисичанськ, є поранені, – Гайдай

Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення на Луганщині. Цього разу під обстріли потрапили мешканці Лисичанська.

Як повідомив глава Луганської ОВА, у першій половині дня російські військові обстріляли Лисичанськ. Відомо про декількох поранених.

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Над Луганщиною літає ворожа авіація

Сергій Гайдай зазначив, що у небі над Луганщиною продовжує літати ворожа авіація. Тож один із районів Лисичанська потрапив під щільний вогонь з боку орків.

Глава Луганської ОВА також показав наслідки обстрілів Лисичанська:

Внаслідок обстрілів постраждали кілька людей. Також відомо про руйнування будинків. Що ж стосується загиблих, то наразі інформація уточнюється.

Зараз закликаю мешканців області сховатися в укриття – в небі Луганщини ворожа авіація,

– наголосив він.

Нагадаємо, що раніше Сергій Гайдай зазначив, що росіяни уже бояться скидати бомби. Натомість вони продовжують стріляти ракетами по мирних містах Луганщини.

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