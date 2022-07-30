Ракети прилетіли просто через дах: подробиці про нічний удар росіян по Миколаєву

росіяни 30 липня обстріляли Миколаїв із РСЗВ "Смерч". На жаль, є втрати серед цивільних, оскільки вогнем накрили житловий район.

Внаслідок обстрілу є багато руйнувань. Щонайменше 4 багатоквартирних будинки зазнали пошкоджень. Про це розповіла керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Ракети пролетіли просто через дах багатоповерхівки,

– наголосила Гуменюк.

Що відомо про обстріл Миколаєва

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич зазначив, що постраждали будинки у двох районах міста. Там вибито вікна, двері, зруйновані балкони. Повний обсяг пошкоджень встановлюють фахівці адміністрації районів та департаменту ЖКГ.

Проте Сєнкевич додав, що місто обстріляли не зі "Смертчів", а з "Торнадо-С". Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнював, що загалом окупанти випустили близько 10 ракет по житлових кварталах міста.

За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро – поранені.

Наслідки обстрілу Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича:

Обстріли Миколаївщини

Крім обласного центру, росіяни атакували й населені пункти у регіоні. Зокрема, у Баштанській громаді було декілька вибухів за містом. Попередньо – це спрацювала ППО.

Загарбники обстрілювали Березнегуватську громаду. Крім того, під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування.

Спокійно було у Вознесенському та Первомайському районах.

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