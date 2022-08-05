росіяни обстріляли Миколаїв: є загиблі, понад 10 людей поранені

росіяни обстріляли Миколаїв в обід 5 серпня. Вже відомо, що удар ворога призвів до жертв, також є з десяток поранених.

Про наслідки моторошного обстрілу Миколаєва повідомив голова ОВА Віталій Кім. Він зазначив, що екстрені служби досі працюють на місцях обстрілу.

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Поранених може бути значно більше

Вже більше ніж 10 поранених лише в одному місці після обстрілу вдень, є жертви,

– написав Віталій Кім.

Голова ОВА зазначив, що інформацію щодо загиблих та постраждалих незабаром уточнюватимуть. А тим часом Кім пильно стежить за судами над корегувальниками вогню, які наводили ворога на удари по Миколаєву.

Серед постраждалих підліток, – облрада

У Миколаївській облраді уточнили: росіяни обстріляли з боку Херсона Корабельний район та Балабанівку. Вже відомо, що серед постраждалих є 13-річний хлопчик. Медики досі працюють на місці.

Що в головах військових злочинців з росії, які б'ють по цивільних кварталам, нам не зрозуміти ніколи,

– зауважили в облраді.

Площа ураження – дуже велика, – Сєнкевич

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що площа ураження у Корабельному районі – дуже велика. Постраждали, як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Виникли пожежі, є значні руйнування та жертви.

Обстріл Миколаєва 5 серпня / Фото Ганни Замазєєвої

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