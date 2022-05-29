Росіяни обстріляли понад 40 міст і сіл на Донбасі: є загиблі серед цивільних

Російські війська продовжують вести наступ на позиції наших захисників на Сході України. Окрім цього, вони не припиняють обстріли міст і сіл на Донбасі. Лише за 28 травня таким чином атакували понад 40 населених пунктів.

На жаль, внаслідок ударів загинули троє цивільних. Детальніше про ситуацію в регіоні розповіли в Донецькій ОВА, а також Угрупованні об'єднаних сил.

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Б'ють по цивільних всім чим можуть

Росіяни продовжували бити по мирних населених пунктах Донецької та Луганської областей впродовж всього дня. Лише на Донеччині вони зруйнували й пошкодили 15 цивільних об'єктів. Із них 14 були домівками людей, а також одне виробництво – коксохімічний завод.

Окрім загиблих також було багато постраждалих. Наразі відомо про 5 людей, які зазнали поранень і травм різного ступеню важкості.

Уздовж усієї смуги оборони ворог атакує:

бойовою авіацією;

реактивними системами залпового вогню;

ствольною артилерією великих калібрів;

танками;

мінометами різних систем;

а також завдають ракетно-бомбові удари.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі свої злочини на українській землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності,

– зазначили в Донецькій ОВА.



Ситуація на Донеччині станом на 20 годину 28 травня / Зображення Донецької ОВА

Не припиняються спроби штурмів

Щодо бойових дій, то на Сході було досить гаряче протягом доби. Нашим захисникам вдалося відбити одразу 7 масштабних атак ворога. Станом на 21 годину одразу на трьох локаціях ще тривали запеклі бої.

Які втрати ворога в техніці там були:

танк;

6 військових автомобілів.

безпілотник "Орлан-10" – від 87 до 120 тисяч доларів.

Коли може змінитися ситуація на фронті

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у цей день заявив, що після 15 – 20 червня ситуація на фронті почне різко змінюватися на користь України. На його думку, це передусім буде зумовлено надходженнями великої кількості обзброєння, якого ЗСУ зараз бракує.

Річ у тім, що раніше допомогу США направляли в Україну літаками. Тому обсяги надходжень були не надто великими. Проте вже зараз у Європі почали розвантажувати морські судна, де значно більше сюрпризів для росіян.

Важливо – наступ ворога на Донбасі починає захлинатись: дивіться відео