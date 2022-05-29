Росіяни обстріляли понад 40 міст і сіл на Донбасі: є загиблі серед цивільних
Джерело:Угруповання об'єднаних сил
Російські війська продовжують вести наступ на позиції наших захисників на Сході України. Окрім цього, вони не припиняють обстріли міст і сіл на Донбасі. Лише за 28 травня таким чином атакували понад 40 населених пунктів.
На жаль, внаслідок ударів загинули троє цивільних. Детальніше про ситуацію в регіоні розповіли в Донецькій ОВА, а також Угрупованні об'єднаних сил.
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Б'ють по цивільних всім чим можуть
Росіяни продовжували бити по мирних населених пунктах Донецької та Луганської областей впродовж всього дня. Лише на Донеччині вони зруйнували й пошкодили 15 цивільних об'єктів. Із них 14 були домівками людей, а також одне виробництво – коксохімічний завод.
Окрім загиблих також було багато постраждалих. Наразі відомо про 5 людей, які зазнали поранень і травм різного ступеню важкості.
Уздовж усієї смуги оборони ворог атакує:
- бойовою авіацією;
- реактивними системами залпового вогню;
- ствольною артилерією великих калібрів;
- танками;
- мінометами різних систем;
- а також завдають ракетно-бомбові удари.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. За всі свої злочини на українській землі росіяни будуть притягнуті до відповідальності,
– зазначили в Донецькій ОВА.
Ситуація на Донеччині станом на 20 годину 28 травня / Зображення Донецької ОВА
Не припиняються спроби штурмів
Щодо бойових дій, то на Сході було досить гаряче протягом доби. Нашим захисникам вдалося відбити одразу 7 масштабних атак ворога. Станом на 21 годину одразу на трьох локаціях ще тривали запеклі бої.
Які втрати ворога в техніці там були:
- танк;
- 6 військових автомобілів.
- безпілотник "Орлан-10" – від 87 до 120 тисяч доларів.
Коли може змінитися ситуація на фронті
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович у цей день заявив, що після 15 – 20 червня ситуація на фронті почне різко змінюватися на користь України. На його думку, це передусім буде зумовлено надходженнями великої кількості обзброєння, якого ЗСУ зараз бракує.
Річ у тім, що раніше допомогу США направляли в Україну літаками. Тому обсяги надходжень були не надто великими. Проте вже зараз у Європі почали розвантажувати морські судна, де значно більше сюрпризів для росіян.
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