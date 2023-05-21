Росіяни обстріляли пожежну частину на Запоріжжі та вбили "службового" собаку

Росіяни обстріляли пожежну частину в одному з населених пунктів Запорізької області. Унаслідок ворожої атаки загинув "службовий" собака та пошкоджені автомобілі.

Унаслідок атаки рятувальники не постраждали. Однак загинув собака, який колись знайшов серед пожежників свій прихисток.

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Наслідки ворожого обстрілу

Через російський обстріл пошкоджені альтанка на території пожежної частини, вікна будівлі та 2 легкових автомобілі особового складу. Жертвою атаки став собака на прізвисько Бадік, який тривалий час жив на території частини та рятувальники називали його службовим псом.

Увесь час частина слугувала острівцем безпеки та прихистком для сотень місцевих, що звертались за допомогою. Саме тут до сьогоднішнього дня свій прихисток знайшов і "службовий" пес Бадік. На жаль, після цієї атаки він не вижив,

– повідомили в ДСНС.



Бадік, якого вбили росіяни / Фото ДСНС

Наслідки російського обстрілу / Фото ДСНС

Росія обстріляла Харківщину

Увечері 21 травня Росія завдала ракетного удару по Харківщині. Під ворожим ударом опинилося селище Циркуни неподалік Харкова. За попередніми даними, росіяни атакували ракетами С-300.

Одна з ворожих ракет влучила в поле, а інша – у приватний житловий будинок. Унаслідок атаки є руйнування. Крім того, місцевий мешканець зазнав травм.