Росіяни обстріляли пункт пропуску на Чернігівщині: прикордонники не постраждали

Російські окупанти підло відкрили вогонь по пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Стріляли з автоматичного гранатомета.

Прикордонники кажуть, що наші військові не постраждали. Всього було 15 пострілів.

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Пункти пропуску закриті

Як повідомляють прикордонники, обстріл вели із території Росії.

Кабмін з 28 лютого закрив усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Також не працюють КПП на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Ситуація на Чернігівщині: що відомо

На початку квітня Чернігівщину звільнили від російської окупації. Відтоді територію розміновують та прибирають.

У МВС за останніми даними повідомляли, що на Чернігівщині вже знайшли та знешкодили понад 3 тисячі небезпечних вибухових предметів, які загрожували життю мешканців області. Вибухівку залишили ворожі загарбники, коли тікали.

Також російські військові продовжують вести цинічні обстріли сусідньої Сумщини. Вони атакували Есманську громаду мінометами. Повідомлялось про 50 "прильотів".

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