Росіяни обстріляли пункт пропуску на Чернігівщині: прикордонники не постраждали

28 квітня 2022 , 16:22
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Джерело:

МВС України

Російські окупанти підло відкрили вогонь по пункті пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині. Стріляли з автоматичного гранатомета.

Прикордонники кажуть, що наші військові не постраждали. Всього було 15 пострілів.

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Пункти пропуску закриті 

Як повідомляють прикордонники, обстріл вели із території Росії. 

Кабмін з 28 лютого закрив усі пункти пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю. Також не працюють КПП на придністровському сегменті українсько-молдовського кордону.

Ситуація на Чернігівщині: що відомо

  • На початку квітня Чернігівщину звільнили від російської окупації. Відтоді територію розміновують та прибирають. 
  • У МВС за останніми даними повідомляли, що на Чернігівщині вже знайшли та знешкодили понад 3 тисячі небезпечних вибухових предметів, які загрожували життю мешканців області. Вибухівку залишили ворожі загарбники, коли тікали.
  • Також російські військові продовжують вести цинічні обстріли сусідньої Сумщини. Вони атакували Есманську громаду мінометами. Повідомлялось про 50 "прильотів".

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Автор: Оксана Княжик