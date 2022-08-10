росіяни обстріляли селище на Харківщині касетними боєприпасами: 2 людей загинули

Війська росії здійснили обстріл селища на Харківщині касетними снарядами. Внаслідок цього загинули одразу двоє цивільних.

Мовиться про населений пункт Старий Салтів, який зазнавав таких атак уже дуже багато разів. Чергова атака почалася 10 серпня о 12 годині дня. А вночі також був обстріл Нікополя.

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Стіни були посічені, а вікна вибиті

На фото, які оприлюднили правоохоронці, видно, що "прильоти" були біля житлових будинків. Там були потрощені дахи та вибиті вибухом вікна.



Правоохоронці працюють на місці влучань / Фото Нацполіції

Окрім цього, стіни будівель повністю посічені осколками боєприпасів. Правоохоронці зафіксували всі наслідки обстрілу та відкрили провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.



Двір, у який влучили снаряди росіян / Фото Нацполіції

Слідчі не уточнили, скільки саме домівок мирних жителів зазнали таких ушкоджень цього дня. Проте на фото помітно, що їх було щонайменше три.



Будинки у Старому Салтові після обстрілу 10 серпня / Фото Нацполіції

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