Росіяни обстріляли село на Донеччині касетними боєприпасами, є загиблі та поранені

На 17 годину 20 червня відомо, що троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, зокрема дитина. Ворог ударив по селу Розкішне під Костянтинівкою Донецької області.

У селі є пошкодження. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Дивіться також Отрута для військових у прифронтових зонах: в Україні викрили гігантську нарколабораторію

Що відомо про наслідки удару по селу Розкішне на Донеччині

20 червня 2024 року, о 12:20, армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". У селі Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років,

– повідомили в обласній прокуратурі.

В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.

Де розташоване село Розкішне в Донецькій області: показуємо на карті

Глава Донецької області Вадим Філашкін закликав евакуюватися та показав наслідки обстрілу.

Наслідки обстрілу на Донеччині 20 червня / Фото Донецька ОВА

В якому стані поранені

Прокурори повідомили: четверо людей – чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років – дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставили до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.