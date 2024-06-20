Росіяни обстріляли село на Донеччині касетними боєприпасами, є загиблі та поранені
Джерело:Донецька обласна прокуратура
На 17 годину 20 червня відомо, що троє людей загинули, ще четверо зазнали поранень, зокрема дитина. Ворог ударив по селу Розкішне під Костянтинівкою Донецької області.
У селі є пошкодження. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
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Що відомо про наслідки удару по селу Розкішне на Донеччині
20 червня 2024 року, о 12:20, армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". У селі Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років,
– повідомили в обласній прокуратурі.
В результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобіля й газопровід.
Де розташоване село Розкішне в Донецькій області: показуємо на карті
Глава Донецької області Вадим Філашкін закликав евакуюватися та показав наслідки обстрілу.
Наслідки обстрілу на Донеччині 20 червня / Фото Донецька ОВА
В якому стані поранені
Прокурори повідомили: четверо людей – чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка, а також хлопець 14 років – дістали мінно-вибухові травми і осколкові поранення. Їх доставили до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.