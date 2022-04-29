Росіяни обстріляли школу в Сєвєродонецьку

Сьогодні вранці, 19 квітня, росіяни знову обстріляли Сєвєродонецьк на Луганщині. На цей раз під удар потрапила міська школа. В стелі будівлі видніється діра від снаряду, а рятувальники ліквідовували пожежу.

Про це повідомили на сторінці Луганської ОДА у фейсбуці. Очільник ЛОДА прокоментував ворожий обстріл та розповів про ліквідацію наслідків.

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За словами Сергія Гайдая, артилерійський обстріл Сєвєродонецька почався сьогодні зранку. Внаслідок влучання снаряду зайнялася будівля загальноосвітньої школи. Голова ОДА зауважив, що вогнеборці ДСНС встигли вчасно та ліквідували пожежу.

Наслідки авіаобстрілу школи в Сєвєродонецьку / фото ЛОДА

Коротко про останні обстріли Луганської області:

За добу, 27 квітня, ворожі війська 29 разів обстріляли цивільні будинки в Луганській області. Ворог по 10 разів обстріляв Попасну та Лисичанськ, а також 4 тривалі обстріли вели по Гірській громаді.

Також 27 квітня, росіяни завдали ударів по єдиній лікарні в Сєвєродонецьку, де перебували близько 50 пацієнтів. Наразі медзаклад продовжує функціонувати. Обласна влада забезпечує його всім необхідним для порятунку людей.

Окупанти безупинну обстрілювали міста Луганщини 26 квітня: Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ, Нижнє, Гірське, Білогорівка. Внаслідок цього пошкоджена інфраструктура, а також загинули 2 жінки, ще 5 людей зазнали поранень.

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