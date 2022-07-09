Після обстрілу Харкова є зруйновані будинки: з-під завалів дістали 12-річну дитину

росіяни зранку 9 липня обстріляли центр Харкова. Ракета прилетіла у двір між житловими будинками. З-під завалів дістали 12-річну дитину.

Одна двоповерхівка повністю зруйнована, друга – частково обвалилася. Про це повідомив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

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Місцеві жителі розповідають, у повністю зруйнованій двоповерхівці нікого не було, бо люди звідти виїхали раніше.

Серед поранених – дитина

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що поранені троє цивільних, серед них – одна дитина. Усіх госпіталізували, ще чотирьом надали допомогу на місці.

ЗМІ писали, що 12-річну дитину дістали з-під завалів. За попередньою інформацією, її життю нічого не загрожує.

Обстріл Харкова: що відомо

Жителі Харкова почули гучний вибух близько 10:00.

Згодом виявилось, що це звук "прильотів". Влада підтвердила інформацію.

Повідомляли, що швидка забрала до лікарні чотирьох людей.

Синєгубов попросив харків'ян максимально обмежити своє перебування на вулицях міста. Він наголошував, що окупанти діють підступно та непередбачувано, намагаючись залякати мирних жителів.

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